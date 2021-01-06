Патриарх Кирилл назвал 2020 год важным уроком для россиян

Испытания 2020 года оказались важным уроком для России, заявил перед рождественским богослужением в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выразил надежду, что вскоре коронавирус удастся победить.
«Чтобы только в памяти остался тяжелый год испытаний, как давший нам очень непростой, но, по всей видимости, нужный урок. Остается только надеяться, что мы с вами этот урок осознали и сделаем из всего того, что с нами сегодня происходит, те выводы, которые помогут нам и устраивать внешнюю жизнь, и стяжать внутреннее благополучие», — приводит слова патриарха ТАСС.
Предстоятель РПЦ призвал верующих выполнять предписания санитарных и медицинских властей, чтобы окончательно победить болезнь. Он отметил, что в пасхальное богослужение произносил свою речь в пустом храме, а теперь на рождественское богослужение допущены прихожане. «Злое поветрие, вирус, который действительно явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так. Для того, чтобы окончательно победить эту болезнь, нужно продолжать выполнять все предписания», — призвал патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл перед Рождеством призвал помолиться за больных COVID-19 и врачей, напоминает телеканал 360. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в Церкви Николы на Липне в Новгородской области, уточняет RT.
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