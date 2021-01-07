В России выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса в сутки

За последние сутки в России выявлено 23 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба в telegram-канале. Жертвами вируса стали 506 человек, полностью излечились — 23 729.
Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксировано 4 871 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 3 005 заболевшими. На третьем — Московская область, где выявили 1 228 инфицированных.
Среди регионов Урала больше всего новых заболевших в Свердловской области (+384). В Челябинской области — 298, в Пермском крае — 293, в ХМАО — 172, в Тюменской области — 157, в ЯНАО — 148, в Курганской области — 110 новых выявленных случаев.
Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 3 332 142 заболевших. Из них жертвами COVID-19 стали 60 457 человек, вылечиться удалось 2 709 452 инфицированным.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения составили отчет, в котором говорится, что «британский» штамм коронавируса выявлен уже в 40 странах. России пока в этом списке нет, уточняет «Царьград». Тем временем Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии победителями, пишет RT.
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