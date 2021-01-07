Российские пользователи начали делать мемы на сторонников действующего президента США Дональда Трампа Фото: The White House
Штурм конгресса США в связи с оглашением итогов выборов президента в пользу Джо Байдена стал поводом для мемов в соцсетях. Событие сравнивают с протестами в Белоруссии и компьютерными играми жанра «стэлс» (жанр, в котором игрок должен избежать обнаружения игрового персонажа противниками или скрыто устранять их, не привлекая к себе внимания — прим. ред.).
«Доставайте попкорн, шоу начинается», — комментирует обстановку сообщество «ВКонтакте» «КБ». Несмотря на серьезность ситуации и раненых протестующих, пользователи в соцсетях находят смешные моменты.
Ранее в США во время заседания сенаторов и конгрессменов по итогам прошедших выборов, у здания Капитолия начались беспорядки, сообщает RT. Протестующие смогли штурмом пробиться в здание Капитолия, пишет «Царьград». Трамп призвал демонстрантов вести мирные протесты и сообщил о решении прекратить борьбу за президентское кресло.
Также протесты сравнивают с украинским майданом
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Протесты в поддержку пока еще действующего президента сравнивают с протестами в Белоруссии
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Однако в США все происходит иначе, чем в Белоруссии
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Подписчики делают мемы с известными военкорами Семеном Пеговым (слева) и Александром Коцем (справа)
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Самый яркий персонаж протестов стал одним из главных героем мемов
ВКонтакте
Подписчики отмечают, что протесты начались в Рождество
Memepedia
Штурм здания Капитолия начали сравнивать с компьютерной игрой