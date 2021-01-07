Трамп решил прекратить борьбу за президентское кресло

Президент США Дональд Трамп передаст власть 20 января Фото: The White House

Нынешний президент США Дональд Трамп осуществит передачу власти 20 января новому президенту страны Джо Байдену. Однако, он остается несогласным с итогами выборов.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают, что я прав, тем не менее, 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», — процитировал Трампа в с воем Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино. В своей речи президент также уточнил, что продолжит борьбу за то, «чтобы только законно поданные голоса были засчитаны».

Ранее Конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом страны. Во время заседания сенаторов и конгрессменов по обсуждению итогов прошедших выборов, у здания Капитолия начались беспорядки, после чего в стране ввели режим ЧС, пишет RT. Демонстранты также врывались в здание конгресса, сообщают «Невские новости». Трамп попросил их разойтись по домам и вести мирные протесты, уточняет « Федеральное агентство новостей ».