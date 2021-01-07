В Норвегии после вакцины от коронавируса умер третий человек

В Норвегии умерли уже три человека, получивших прививку от коронавируса в последние несколько дней. Об этом сообщила главврач населенного пункта Пернилле Хегре Серенсен.
«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка», — приводит ее слова «Газета.ru». Мужчине было 82 года. 5 января его привили, а на следующий день он скончался.
Ранее издание сообщало о двух пациентах, умерших незадолго после вакцинации. Власти Норвегии выясняют связаны ли эти смерти с вакциной.
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