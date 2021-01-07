07 января 2021

В Норвегии после вакцины от коронавируса умер третий человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Все трое умерших в Норвегии после вакцинации были пожилыми Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Норвегии умерли уже три человека, получивших прививку от коронавируса в последние несколько дней. Об этом сообщила главврач населенного пункта Пернилле Хегре Серенсен.

«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка», — приводит ее слова «Газета.ru». Мужчине было 82 года. 5 января его привили, а на следующий день он скончался.

Ранее издание сообщало о двух пациентах, умерших незадолго после вакцинации. Власти Норвегии выясняют связаны ли эти смерти с вакциной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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