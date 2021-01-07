07 января 2021
06 января 2021
05 января 2021
04 января 2021

В Екатеринбурге умер экс-ректор УрГУ Третьяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал у театра
Причина смерти Владимира Третьякова не уточняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге в возрасте 84 лет умер бывший ректор УрГУ, профессор УрФУ Владимир Третьяков. Об этом URA.RU сообщил декан факультета журналистики УрФУ Владимир Волкоморов.

«На 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков», — рассказал Волкоморов. Причина смерти ученого не уточняется.

В 2000 году Третьяков избран членом-корреспондентом Российской академии наук. С 1993 по 2007 год возглавлял Уральский федеральный университет. С 2011 года был советником ректора УрФУ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...