В Екатеринбурге умер экс-ректор УрГУ Третьяков

Причина смерти Владимира Третьякова не уточняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге в возрасте 84 лет умер бывший ректор УрГУ, профессор УрФУ Владимир Третьяков. Об этом URA.RU сообщил декан факультета журналистики УрФУ Владимир Волкоморов.

«На 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков», — рассказал Волкоморов. Причина смерти ученого не уточняется.

В 2000 году Третьяков избран членом-корреспондентом Российской академии наук. С 1993 по 2007 год возглавлял Уральский федеральный университет. С 2011 года был советником ректора УрФУ.