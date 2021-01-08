Финансист: куда вложить деньги вместо банковского депозита

Одной из самых оптимальных альтернатив банковскому депозиту является открытый паевой инвестиционный счет. Таким мнением поделился управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
«Один из лучших вариантов — это открытый паевой инвестиционный фонд (он инвестирует средства клиентов в наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, — прим. ред.)», — цитирует Русецкого РИА «Новости». По словам финансиста, в подобных фондах доходы не подлежат налогообложению. Благодаря этому управляющая компания фонда имеет возможность вкладывать вырученные средства в инвестиции, тем самым увеличивая доходность своего клиента.
Еще одной альтернативой валютным вкладам эксперт назвал индивидуальный инвестиционный счет. По его словам, на данные счета можно приобретать различные финансовые инструменты: облигации, акции и валюту.
Ранее экономист Виталий Калугин посоветовал россиянам воздержаться от валютных вкладов. В беседе с URA.RU он отметил, что проценты по таким вкладам уже стремятся к нулю и держать валюту в банках становится бессмысленным.
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