08 января 2021

Финансист: куда вложить деньги вместо банковского депозита

© Служба новостей «URA.RU»
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В качестве альтернативы вкладам эксперт предложил открытый паевой инвестиционный фонд Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Одной из самых оптимальных альтернатив банковскому депозиту является открытый паевой инвестиционный счет. Таким мнением поделился управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.

«Один из лучших вариантов — это открытый паевой инвестиционный фонд (он инвестирует средства клиентов в наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, — прим. ред.)», — цитирует Русецкого РИА «Новости». По словам финансиста, в подобных фондах доходы не подлежат налогообложению. Благодаря этому управляющая компания фонда имеет возможность вкладывать вырученные средства в инвестиции, тем самым увеличивая доходность своего клиента.

Еще одной альтернативой валютным вкладам эксперт назвал индивидуальный инвестиционный счет. По его словам, на данные счета можно приобретать различные финансовые инструменты: облигации, акции и валюту.

Ранее экономист Виталий Калугин посоветовал россиянам воздержаться от валютных вкладов. В беседе с URA.RU он отметил, что проценты по таким вкладам уже стремятся к нулю и держать валюту в банках становится бессмысленным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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