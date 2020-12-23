23 декабря 2020

Экономист заявил о бессмысленности валютных вкладов. Названа альтернатива

© Служба новостей «URA.RU»
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Ставка по валютным вкладам, по словам экономиста, стремится к нулю Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россиянам следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«По валютным вкладам проценты превратились практически ни во что. Соответственно держать валюту в банке становится абсолютно бессмысленно», — подчеркнул Калугин. Экономист добавил, что российские банки через ЦБ пытались пролоббировать тему отрицательных валютных ставок с положительным депозитом, однако никто им этого сделать не разрешил. Поэтому, по мнению Калугина, единственное, что остается финансовым организациям — практически обнулить ставки по депозитам.

В качестве альтернативы валютным вкладам Калугин предложил биржевые инструменты с низким риском. «Есть разные фонды, в которых складывается корзинка из гособлигаций и российских крупных компаний. Там у них высокая доходность. Даже с учетом всех налогов, 2,5% годовых получить вполне реально», — рассказал экономист.

Еще одной альтернативой валютным вкладам является недвижимость. По словам руководителя пресс-службы федеральной компании «Этажи» Ивана Камельских, недвижимость всегда является ликвидной. «На рынке всегда есть объекты, которые очень активно растут в цене. Те же однушки и студии более ликвидны, потому что больше растут в цене, чем двушки и трешки. И соответственно рост цен на такие объекты значительно превышает инфляцию», — отметил Камельских в разговоре с URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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