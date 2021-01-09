Олимпийский чемпион за минуту разочаровался в музыке Моргенштерна

Егор Мехонцев не стал терпеть творчество Алишера Моргенштерна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев остался недоволен концертом рэпера Моргенштерна, который выступил на боксерском турнире «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец» в Сочи. Уральский спортсмен рассказал журналистам, что покинул финальное выступление музыканта через минуту после начала из-за обилия мата в песнях исполнителя.

«Уже когда все ушли, ринг разобрали и он должен был выступать, жена мне говорит, давай просто останемся, посмотрим. А я говорю: „Ты знаешь, что он, когда выходит, всех приветствует: ‚Привет, ублюдки‘, ты точно хочешь остаться?“ — рассказал Мехонцев телеканалу „Матч!“. — Но меня жена убедила остаться и посмотреть несколько минут».

По словам боксера, сначала на концерте «было вроде нормально», но потом все чаще стал звучать мат. «И потом началась такая песня… Прошло, наверное, полминуты или минута, я говорю: „Встаем, уходим“, — добавил Мехонцев. — Я пошел умылся, пришел в себя, поехал домой. Голова немного болит».

Новогодний турнир по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец» проходил в Сочи со 2 по 8 января. На турнир с призовым фондом в 10 млн рублей было заявлено 40 спортсменов в пяти весовых категориях из разных регионов России. Главным открытием турнира Мехонцев назвал тяжеловеса Георгия Юновидова, который в финале победил Артема Сусленкова.