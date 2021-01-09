Boeing 737-500 из Джакарты пропал с радаров сразу после вылета

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажирский самолет, ночь, самолет, кабина пилота, авиаперевозки
Самолет выполнял рейс из Джакарты в Понтианак Фото: Анна Майорова © URA.RU

Boeing 737-500 PK-CLC авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров. Это произошло спустя 4 минуты после вылета из Джакарты (Индонезия).

«Диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500, который выполнял рейс из Джакарты в Понтианак», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Известно, что борт, на котором выполнялся полет, находился в эксплуатации с 1994 года. В разных источниках публикуется различная информация о количестве пассажиров — от 53 до более чем 100.

Авиакомпания Sriwijaya Air собирает информацию об инциденте с рейсом SJ182. Министерство транспорта Индонезии заявило о начале поисково-спасательной операции, сообщает телеграм-канал «Aviaincidents». По неподтвержденной информации, борт терял высоту с большой скоростью, разрушение происходило прямо в воздухе. В Сети публикуются информация и фото обломков, якобы принадлежащих пропавшему Boeing.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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