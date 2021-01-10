Под Уфой столкнулись два автобуса. Есть жертвы. Фото

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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, скорая помощь, медицинская помощь
В ДТП погибла женщина и ребенок, еще 11 человек получили травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два пассажирских автобуса столкнулись в Башкирии днем 10 января. В результате ДТП погибли женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.

«В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок», — приводит РИА «Новости» заявление Госавтоинспекции. Также в ДТП травмы получили 11 человек. Им оказана медицинская помощь.

По данным ГИБДД, автобусы Ford Transit столкнулись около 14:00 по местному времени на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. На месте происшествия работают сотрудники полиции, чтобы выяснить подробности ДТП.

5 января под Екатеринбургом столкнулись фура и легковой автомобиль. В ДТП погибла женщина.

Авария произошла около 14:00 по местному времени
Life
В аварии погибли два человека, еще 11 получили травмы
Life Shot
На месте трагедии работают сотрудники полиции
Life Shot

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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