В ДТП погибла женщина и ребенок, еще 11 человек получили травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два пассажирских автобуса столкнулись в Башкирии днем 10 января. В результате ДТП погибли женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.

«В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок», — приводит РИА «Новости» заявление Госавтоинспекции. Также в ДТП травмы получили 11 человек. Им оказана медицинская помощь.

По данным ГИБДД, автобусы Ford Transit столкнулись около 14:00 по местному времени на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. На месте происшествия работают сотрудники полиции, чтобы выяснить подробности ДТП.

5 января под Екатеринбургом столкнулись фура и легковой автомобиль. В ДТП погибла женщина.

Авария произошла около 14:00 по местному времени Life

В аварии погибли два человека, еще 11 получили травмы Life Shot

На месте трагедии работают сотрудники полиции Life Shot