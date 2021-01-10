Два пассажирских автобуса столкнулись в Башкирии днем 10 января. В результате ДТП погибли женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
«В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок», — приводит РИА «Новости» заявление Госавтоинспекции. Также в ДТП травмы получили 11 человек. Им оказана медицинская помощь.
По данным ГИБДД, автобусы Ford Transit столкнулись около 14:00 по местному времени на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. На месте происшествия работают сотрудники полиции, чтобы выяснить подробности ДТП.
5 января под Екатеринбургом столкнулись фура и легковой автомобиль. В ДТП погибла женщина.
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