Власти ХМАО утвердили состав комиссии по выборам мэра Сургута

Окружные власти утвердили состав конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. Информация опубликована на едином сайте органов государственной власти ХМАО.
Распоряжение о составе членов конкурсной комиссии подписала губернатор Югры Наталья Комарова. В комиссию вошли четыре человека. «Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин, и. о. директора департамента государственной службы и кадровой политики Лариса Самохвалова и вице-спикер Думы ХМАО Александр Сальников», — говорится в документе.
Ранее со своими представителями в составе конкурсной комиссии по выборам главы Сургута определились городские власти. В их число вошли сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева, сургутские депутаты Виктор Пономарев и Игорь Бруслиновский, а также председатель совета женщин ПАО «Сургутнефтегаз» Галина Галимова.
Прием документов на пост главы Сургута продолжается до 12 января. После чего конкурсная комиссия приступит к отбору кандидатов. А имя нового мэра Сургута назовут депутаты городской думы во время заседания 18 января.
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