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Власти ХМАО утвердили состав комиссии по выборам мэра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день без Попова. Сургут, кабинет чиновника, пустое кресло
Стал известен полный список членов комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Окружные власти утвердили состав конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. Информация опубликована на едином сайте органов государственной власти ХМАО.

Распоряжение о составе членов конкурсной комиссии подписала губернатор Югры Наталья Комарова. В комиссию вошли четыре человека. «Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин, и. о. директора департамента государственной службы и кадровой политики Лариса Самохвалова и вице-спикер Думы ХМАО Александр Сальников», — говорится в документе.

Ранее со своими представителями в составе конкурсной комиссии по выборам главы Сургута определились городские власти. В их число вошли сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева, сургутские депутаты Виктор Пономарев и Игорь Бруслиновский, а также председатель совета женщин ПАО «Сургутнефтегаз» Галина Галимова.

Прием документов на пост главы Сургута продолжается до 12 января. После чего конкурсная комиссия приступит к отбору кандидатов. А имя нового мэра Сургута назовут депутаты городской думы во время заседания 18 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
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