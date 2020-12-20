Власти объяснили, почему на пост мэра Сургута много желающих

В думе Сургута не придают особого значения наплыву кандидатов на пост мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Наплыв кандидатов, претендующих на пост главы Сургута, объясняется особенностями схемы избрания мэра с помощью конкурсной комиссии. Об этом журналистам заявил вице-спикер городской думы Артем Кириленко на брифинге, который был посвящен последнему в 2020 году заседанию представительного органа власти.

«На всенародных выборах потенциальному кандидату необходимо собрать большое количество подписей и провести обширную избирательную кампанию. Таким образом, там присутствует своеобразный финансовый ценз. Кандидат должен либо обладать собственным финансовым ресурсом, либо привлекать спонсоров, которые будут потом как-то свои интересы лоббировать. В нынешней схеме финансовый ценз отсутствует, необходимость сбора подписей отсутствует. Поэтому мы и видим приток кандидатов, потому что вход в эту процедуру более простой», — прокомментировал Кириленко.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова, в свою очередь, заявила журналистам, что отбор кандидатов будет жестким. Многие будут отсеяны уже на этапе проверки документов. «Заполнение деклараций, различных справок — даже на этом этапе отсеиваются многие. Оставшимся кандидатам необходимо представить программу развития города, которая будет актуальна и способна ответить на все современные вызовы. Здесь просто так не проскочишь», — прокомментировала Красноярова.

Ранее URA.RU сообщало, что, согласно процедуре, конкурсная комиссия должна будет отобрать не меньше двух претендентов, из которых на заседании городской думы депутаты 18 января 2021 года и выберут нового главу Сургута. На сегодняшний день на пост мэра претендует уже 21 человек.