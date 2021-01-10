Прокуратуру Челябинской области временно возглавил варяг

Павел Вепрев временно возглавил прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

И.о. прокурора Челябинской области назначен зампрокурора региона, уроженец Амурской области Павел Вепрев. Он будет руководить ведомством с 11 января на период отпуска действующего прокурора Виталия Лопина, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Сам Лопин после отпуска уходит в отставку.

«Вепрев должен также руководить прокуратурой, пока не будет подписан указ об отставке Лопина, — пояснил источник. — Возможно, что Вепрев потом еще проработает в статусе „и.о“ до назначения нового руководителя». В пресс-службе прокуратуры от комментариев воздержались.

Вепрев был назначен зампрокурора Челябинской области в октябре 2019 года. До этого назначения он работал следователем Завитинской прокуратуры, заместителем прокурора Константиновского района, прокурором Углегорска. В ноябре 2012 года стал прокурором космодрома «Восточный».

Лопин написал рапорт об отставке после того, как отказался от перевода на аналогичную должность в Мурманской области и республике Мордовия. Ранее работу челябинского ведомства проверила Генпрокуратура РФ. Серьезных замечаний не было.