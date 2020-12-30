Новое место работы Виталия Лопина пока что неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин уйдет в отставку после Нового года. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, он уже подал соответствующий рапорт.

«С 11 января он уходит в отпуск с последующим увольнением. Отпуск у него накопился длительный, в нем он будет находиться до тех пор, пока не будет подписан соответствующий указ. Кто будет назначен на его место, пока неизвестно», — объяснил источник. В пресс-службе прокуратуры региона от комментариев отказались.

Уроженец Челябинска Лопин всю жизнь служил в родном регионе. Начинал службу в прокуратуре Металлургического района Челябинска. В 2015 году был назначен прокурором региона.

В конце ноября-начале декабря работу прокуратуры региона проверяла Генпрокуратура РФ. «В целом работу органов прокуратуры признали удовлетворительной, но было принято решение провести кадровую рокировку. Лопину сначала предложили стать прокурором Мурманской области, затем Мордовии. Он от обоих предложений отказался», — объяснил инсайдер. Кроме того, летом обсуждался вариант перехода Лопина на пост прокурора Пермского края, но этот процесс отменили.