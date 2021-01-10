Экономист и политолог оценили заявление Зюганова о богатой России

Резервы Центрального банка стоит вложить в доходы населения, считает Юрченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 10 января написал на свой странице в соцсети «ВКонтакте», что власти должны проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, а Россия — богатая страна. Преподаватель, доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко согласен с высказыванием политика. В беседе с URA.RU он рассказал, что резервы Центробанка нужно не хранить, а вкладывать в экономическое развитие.

«Если он [Геннадий Зюганов] имеет в виду резервы Центрального банка, то да. Имеет смысл направить их на стимулирование экономического развития, чтобы деньги не лежали мертвым грузом, а увеличивали доходы населения», — отметил он.

Экономист пояснил, как это работает. «Если хотим экономического роста в стране, свободные деньги должны направляться в доходы населения, население тратит деньги, экономика становится лучше. Единовременные выплаты, которые выделяет правительство, в том числе пенсионерам, не эффективны», — заключил он.

Перед выборами в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году, станет больше подобных заявлений от политических деятелей. Такого мнения придерживается политолог Виктор Соколов. «Сейчас, накануне выборов, мы будем слышать все больше заявлений от разных лидеров партий. Жизнь легче не становится, а популярность набирать надо. Думаю, мы узнаем еще много интересного, но нужно трезво оценивать и фильтровать любую информацию», — сказал он.

Тем не менее эксперт считает, что любой руководитель фракции такого уровня владеет информацией о доходах населения. «У него [Геннадия Зюганова] информации намного больше, чем у нас с вами», — заключил Соколов.

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что за 2020 год правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств. «У нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов — более 45 трлн рублей», — написал он на своей странице «ВКонтакте».