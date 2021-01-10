Граждан, неспособных идти самостоятельно, полиция будет забирать в вытрезвитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские полицейские получили полномочия доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители принудительно. Поправка в закон «О полиции» вступает в силу 11 января с момента публикации в прессе.

«Российских полицейских наделили правом принудительно доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители», — пишет «Российская газета», опубликовавшая поправки в Закон «О полиции».

Право полицейских оказать специальную помощь распространяется на граждан в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, находящихся в общественном месте, неспособных идти самостоятельно и ориентироваться в пространстве. «Вначале полиция вызовет скорую, врач оценит ситуацию и после этого будет приниматься решение куда отправить пострадавшего. Если нужна медицинская помощь, в больницу, если буйный — в полицию, если смирный — в вытрезвитель», — уточняется в законе.

Ночь пребывания в вытрезвителе обойдется гражданину в 1,5 тысяч рублей. На работу, как это делалось в СССР, теперь об инциденте сообщать не будут.

Помимо поправки в закон «О полиции» президент России Владимир Путин подписал также закон, дающий регионам право создавать платные вытрезвители. Ранее некоторые регионы открывали такие учреждения по собственной инициативе. Сейчас норма закреплена на федеральном уровне.