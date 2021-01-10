«Коммерсант»: Цены на бензин возобновляют рост

Вслед за ростом цена на нефть в январе могут взлететь цены на бензин. С декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

«Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет», — пишет газета «Коммерсант». Издание поясняет, что рост оптовых цен на автобензин объясняется снижением предложения на внутреннем рынке. Объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15%. «Скорее всего, производители увеличили отгрузки продукта на экспорт, поскольку внутренний рынок уже на протяжении 6,5 недели проигрывает в доходности экспортной альтернативе», — отмечают в исследовательской группе «Петромаркета».

Эксперты утверждают, что повышение цен на нефть (с начала года цена поднялась на 10% до 56 долларов за баррель) играет только на руку нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным. Евгений Тыртов из Vygon Consulting отмечает, что на внутреннем рынке произошел перекос, в результате которого с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций от государства нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки.