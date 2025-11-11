Российская пенсионерка скончалась в турецкой гостинице
Тело россиянки обнаружили сотрудники гостиницы, указно в материале
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
63-летняя пенсионерка скончалась в турецкой гостинице в Аланье. Об этом сообщили российские телеканалы.
«Сотрудники гостиницы в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10.00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки Натальи Барылюк, и вызвали экстренные службы», — указано в материале телеканала NTV.
Ранее уже случались похожие случаи с гибелью пенсионерок в отелях Аланьи. В середине октября поступила информация о смерти некой 69-летней россиянки Ольги. Персонал отеля также заметил, что женщина не выходила из номера, после чего ее и обнаружили на полу без признаков жизни.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.