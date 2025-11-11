Логотип РИА URA.RU
Российская пенсионерка скончалась в турецкой гостинице

11 ноября 2025 в 15:31
Тело россиянки обнаружили сотрудники гостиницы, указно в материале

Тело россиянки обнаружили сотрудники гостиницы, указно в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

63-летняя пенсионерка скончалась в турецкой гостинице в Аланье. Об этом сообщили российские телеканалы.

«Сотрудники гостиницы в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10.00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки Натальи Барылюк, и вызвали экстренные службы», — указано в материале телеканала NTV.

Ранее уже случались похожие случаи с гибелью пенсионерок в отелях Аланьи. В середине октября поступила информация о смерти некой 69-летней россиянки Ольги. Персонал отеля также заметил, что женщина не выходила из номера, после чего ее и обнаружили на полу без признаков жизни.

