Строительный клан уберут из ГД с помощью 26-летнего ветерана СВО
В Госдуме нового созыва готовится громкая рокировка застройщика на молодого участника САО
Влиятельных застройщиков Красноштановых могут убрать из Госдумы с помощью 26-летнего ветерана СВО Даниила Литвинова. Иркутские власти согласовали его выдвижение в федеральный парламент от округа №94, который ранее был закреплен за строительным кланом. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из Иркутской области.
Литвинов находился на СВО около полугода. Он возглавляет иркутское отделение «Молодой гвардии» ЕР и работает депутатом заксобрания региона. Имеет связи в центральном штабе «Единой России», а также близок к главе региона Игорю Кобзеву. На момент публикации Даниил Литвинов не ответил на звонки URA.RU.
Ситуации предшествовал длительный конфликт между губернатором Кобзевым и застройщиками. По одной из версий, он возник из-за того, что Красноштановы сорвали сроки строительства нескольких социальных объектов, подставив Кобзева перед федералами. Кроме того, в 2024 году группы завела в гордуму Иркутска своих кандидатов в обход решения властей и «Единой России».
Антон Красноштанов, по данным агентства, также намерен избираться в новый созыв в 2026 году. Он увеличил публичную активность в регионе, отмечают собеседники URA.RU. Из-за этого эксперты прогнозируют конфликтные и скандальные выборы в ангарском округе.
По словам другого источника, окончательного согласования кандидатуры в ангарском округе еще не было. «Вероятность повторного избрания Красноштанова сохраняется», — резюмирует собеседник агентства.
