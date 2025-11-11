В Чечне похороны обернулись новой трагедией: что известно об обрушении балкона в селе Ишхой-Юрт к этому часу

По разным данным, пострадали от 20 до 42 человек (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Чеченской Республике во время похорон обрушился балкон. В результате пострадали 20 человек. По другим данным, травмы получили чуть больше 40-ка.

Инцидент случился в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района. Также в соцсетях появилась информация, что все пострадавшие могут быть женщинами. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

Трагедия произошла в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Как сообщает telegram-канал «112», во время похорон обрушился балкон, на котором в этот момент находились люди.

По предварительным данным, участники мероприятия находились на деревянной пристройке частного дома для наблюдения за проведением обряда. Однако конструкция не выдержала, что и привело к ее обрушению.

Сколько человек пострадали

В больницу были доставлены 20 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Телеканал 360.ru со ссылкой на собственный источник пишет о 42 пострадавших. На данный момент сведения о состоянии пострадавших неизвестны.

Травмы получили женщины