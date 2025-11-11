Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового вируса в России
Распространение вируса носит сезонный характер
Сообщения о появлении нового патогена в России не соответствуют действительности. Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — это хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является „новым вирусом“. РСВ — хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний», — говорится в сообщении. Распространение вируса носит сезонный характер, что характерно для многих респираторных инфекций. ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая респираторно-синцитиальный вирус.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мире распространяется новый респираторно-синцитиальный вирус, симптомы которого напоминают простуду. В некоторых публикациях утверждалось, что вирус представляет такую же опасность, как и COVID-19.
РСВ относится к семейству Pneumoviridae и поражает клетки дыхательных путей. В некоторых случаях вирус может стать причиной развития бронхиолита и пневмонии. Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.
