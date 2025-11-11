Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии

11 ноября 2025 в 15:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поход туристов в ущелье не был зарегистрирован

Поход туристов в ущелье не был зарегистрирован

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ущелье Махарском в Карачаево-Черкесской республики сорвались два туриста. Об этом сообщили в соцсетях.

«На перевале Кичи-Муруджу двое туристов оступились и сорвались со склона», -* пишет telegram-канал Baza. Всего в ущелье было пять туристов. Отмечается, что пострадавшие получили не смогли самостоятельно выбраться из ущелья из-за полученных травм — за ними отправились спасатели.

Ранее на Камчатке группа туристов застряла между вулканами из-за метели и нехватки топлива. А отправившиеся им на помощь спасатели также столкнулись с серьезными трудностями из-за непогоды.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал