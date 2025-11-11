Туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии

Поход туристов в ущелье не был зарегистрирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ущелье Махарском в Карачаево-Черкесской республики сорвались два туриста. Об этом сообщили в соцсетях.

«На перевале Кичи-Муруджу двое туристов оступились и сорвались со склона», -* пишет telegram-канал Baza. Всего в ущелье было пять туристов. Отмечается, что пострадавшие получили не смогли самостоятельно выбраться из ущелья из-за полученных травм — за ними отправились спасатели.