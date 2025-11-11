В Госдуме придумали способ снизить алкогольную зависимость среди россиян

На бутылках с алкогольной продукцией может быть указано число смертей, следует из инициативы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На бутылках с алкоголем в будущем может находиться информация о числе смертей, болезней и увольнений для того, чтобы снизить зависимость россиян. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».

«Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений — по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет», — указано в сообщение. Его приводит ТАСС.