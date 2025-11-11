В Госдуме придумали способ снизить алкогольную зависимость среди россиян
На бутылках с алкогольной продукцией может быть указано число смертей, следует из инициативы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На бутылках с алкоголем в будущем может находиться информация о числе смертей, болезней и увольнений для того, чтобы снизить зависимость россиян. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».
«Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений — по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет», — указано в сообщение. Его приводит ТАСС.
Инициатива депутатов Госдумы о размещении на бутылках с алкоголем информации о числе смертей, болезней и увольнений связана с более широкой тенденцией усиления предупредительной политики в отношении потенциально вредных продуктов. Ранее уже обсуждалась необходимость размещения предупреждений о вреде на упаковке энергетических напитков, а также был подготовлен закон, регулирующий рекламу безалкогольных тонизирующих напитков и содержащий требования о предупреждении об их возможном вреде для здоровья.
