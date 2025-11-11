Кабмин направит 1,6 млрд рублей на помощь новым регионам
Деньги будут направлены на капремонт школ и детских садов
Правительство России утвердило дополнительное финансирование для новых регионов. На капремонт объектов дошкольного и школьного образования будет направлено более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Свыше 1,6 млрд рублей будет дополнительно направлено новым регионам на проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении. Деньги будут направлены на капремонт школ и детских садов в Запорожской, Херсонской областях и ДНР. Бюджетные ассигнования планируется распределить в период с 2025 по 2027 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Выделение субсидий осуществляется в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Этот проект является частью государственной программы «Развитие образования». Он нацелен на комплексное улучшение условий для развития молодого поколения в стране.
