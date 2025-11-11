Более сотни автомобилей повреждены осколками ГК «Снежком» в Красногорске
Повреждения получили более 120 машин
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Число поврежденных автомобиле при падении опорной колонны КГ «Снежком» в Подмосковье возросло до 121. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Повреждения различной степени получила 121 машина», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб. Обрушение колонны произошло во время ремонта.
Опорная колонная обрушилась на стройплощадке, однако осколки при падении разлетелись и повредили машины, окна ближайших домов. Сейчас известно о двух пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
