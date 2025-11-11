Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Более сотни автомобилей повреждены осколками ГК «Снежком» в Красногорске

11 ноября 2025 в 15:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Повреждения получили более 120 машин

Повреждения получили более 120 машин

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Число поврежденных автомобиле при падении опорной колонны КГ «Снежком» в Подмосковье возросло до 121. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Повреждения различной степени получила 121 машина», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб. Обрушение колонны произошло во время ремонта.

Опорная колонная обрушилась на стройплощадке, однако осколки при падении разлетелись и повредили машины, окна ближайших домов. Сейчас известно о двух пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал