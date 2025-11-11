Логотип РИА URA.RU
Природа

На Солнце произошла самая крупная вспышка за этот год

11 ноября 2025 в 15:20
Вспышка на Солнце продолжает расти

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Солнце растет самая крупная вспышка в 2025 году. Информация об этом появилась в Telegram.

«Самая крупная вспышка года! <...> Достигла максимума — X5.15. Самое крупное событие с октября прошлого года», — пишет telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от A до X, и такие мощные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, что потенциально приведет к нарушениям магнитосферы Земли и магнитным бурям. Ранее ученые прогнозировали увеличение количества вспышек на Солнце.

