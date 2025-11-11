На Солнце произошла самая крупная вспышка за этот год
Вспышка на Солнце продолжает расти
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце растет самая крупная вспышка в 2025 году. Информация об этом появилась в Telegram.
«Самая крупная вспышка года! <...> Достигла максимума — X5.15. Самое крупное событие с октября прошлого года», — пишет telegram-канал «».
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от A до X, и такие мощные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, что потенциально приведет к нарушениям магнитосферы Земли и магнитным бурям. Ранее ученые прогнозировали увеличение количества вспышек на Солнце.
