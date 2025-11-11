В Московской области произошло обрушение конструкций горнолыжного комплекса (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU

В микрорайоне Павшинская Пойма города Красногорска (Подмосковье) произошло обрушение конструкции горнолыжного комплекса «Снежком». Обломки упали на дорогу и автостоянку, в результате чего получили повреждения свыше 60 транспортных средств. У них повреждены стекла, бамперы и другие элементы. Также сообщается о двух пострадавших из числа местных жителей.

Как сообщает telegram-канал Shot, инцидент произошел примерно в 11:15 по московскому времени. Фрагменты разрушенной конструкции разлетелись на значительное расстояние — десятки и сотни метров. Что еще известно о ЧП в регионе к этой минуте — в материале URA.RU.

Два человека пострадали, а более ста машин получили повреждения

Издание Msk1.ru пишет, что ЧП произошло, когда разбирали часть башни-опоры комплекса. В результате этого рядом стоящие машины завалило камнями и строительным мусором — огромная бетонная конструкция упала на дорогу и автостоянку. Кроме того, пострадали окна нескольких жилых домов.

Также РИА «Новости» сообщает, что пострадали два человека, а количество поврежденных автомобилей превышает 100. По данным telegram-канала Baza, В результате обрушения каменных и металлических фрагментов один из прохожих получил травму — его засыпало обломками. Пострадавший упал на пешеходную зону, у него повреждена нога. Кроме того, в соседнем доме лопнуло остекление в одной из квартир, в результате чего женщина получила порезы.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГАИ. Они регулируют движение транспорта — упавшие элементы конструкции затрудняют проезд по одной из полос.

Прошлые инциденты на горнолыжном комплексе

Также уже не в первый раз возникают проблемы в процессе демонтажа объекта «Снежком». В декабре 2024 года в результате обрушения конструкций погиб один из рабочих — 24-летний Александр Р. По данным telegram-канала Shot, работник, предварительно, упал с высоты.

Годом ранее на территории комплекса произошло падение башенного крана, в результате чего получил травмы крановщик, а также была повреждена кровля расположенной поблизости котельной. В сентябре 2025 года при демонтаже «Снежкома» произошел обрыв кабеля, что привело к отключению электроэнергии у примерно десяти тысяч жителей района. Помимо этого, жители домов, находящихся поблизости, выражают недовольство из-за непрекращающегося шума от обрушения демонтируемых элементов конструкции. Однако соответствующие органы не предпринимали необходимых мер, пишут СМИ.

Что известно о комплексе

Всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком» был введен в эксплуатацию в 2007 году и на тот момент являлся единственным подобным объектом в России. В конце ноября 2021 года компания-владелец комплекса — ООО «Снежная горка» — была признана банкротом. Согласно финансовым отчетам, на конец 2020 года балансовая стоимость активов предприятия достигала 1,6 миллиарда рублей, при этом общая сумма долговых обязательств перед кредиторами составляла 1,3 миллиарда рублей.