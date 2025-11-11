Путин встретился с главой Республики Крым Аксеновым. Видео
Путину доложили о строительстве объектов и развитии дорог
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждалась реализация федеральной целевой программы и национальных проектов, поддержка предпринимательства, развитие дорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении. Глава республики рассказал российскому лидеру об открытии школ, стройке водохранилищ в Алуште и Ялте, а также о планах запустить три экотехнопарка.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Они обсудили развитие отношений между РФ и КНДР, хотя вопрос о встрече с Ким Чен Ыном пока не стоит на повестке дня.
