В столице Пакистана Исламабаде раздался взрыв. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники. По данным СМИ, его устроил террорист.

Согласно имеющейся информации, террористический акт был совершен вблизи здания суда. Преступник подорвал машину. Вследствие данного происшествия больше 20 человек получил ранения, при этом сообщается о не менее чем десяти погибших. Что известно о ЧП в Исламбаде к данному часу — в материале URA.RU.

Что произошло в Пакистане

По меньшей мере 12 человек погибли и 27 получили ранения в результате взрыва, произошедшего у здания окружного суда на окраине Исламабада. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Мохсина Накви.

«Во вторник в федеральной столице произошел взрыв, в результате которого у здания суда Качехри погибли по меньшей мере 12 человек и 27 получили ранения. Общаясь с представителями СМИ, министр внутренних дел заявил, что теракт произошел сегодня в 12:39», — сказал Накви, слова которого приводит телеканал Geo.

Кто организовал теракт

По словам Накви, перед совершением террористического акта злоумышленник находился на месте около 10–15 минут и готовился проникнуть в здание, но у него не получилось этого сделать. Тогда он заметил приближающуюся полицейскую машину. После этого он активировал взрывное устройство.

Кто находился среди пострадавших

В ходе общения с представителями СМИ сотрудники полиции проинформировали о том, что среди лиц, получивших травмы, присутствовали как заявители, так и адвокаты. После чрезвычайного происшествия была проведена эвакуация здания суда.

Расследование инцидента

На место происшествия оперативно прибыли заместитель генерального инспектора Исламабада, главный комиссар и команда судебно-медицинских экспертов. Раненых спасатели и представители правоохранительных органов транспортировали в больницу. Место взрыва оцеплено, ведется расследование. Первоочередная задача для правоохранителей сейчас — это установить истинную личность преступника.

«Те, кто стоит за нападением на суд, будут выявлены. В сегодняшнем нападении есть много связей. Доказательства будут представлены в ближайшее время. <...> В этой атаке много посылов. Если в ней замешан кто-то из другой страны, это не будет прощено», — отметил министр Накви.