Украинские военные на велосипедах пытались атаковать солдат ВС РФ в Купянске
ВСУ за последние дни потеряли один электровелосипед, указано в посте (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Украинские военнослужащие в Купянске попытались атаковать солдат ВС РФ на велосипедах. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«ВСУ пытались атаковать российских военных в Купянске на велосипеде. План провалился, а транспортное средство вместе с водителем уничтожили наши дроны», — указано в посте telegram-канала Shot.
Отмечается, что за последние дни ВСУ потеряли десять ББМ (боевых бронемашин). Также украинские войска потеряли три САУ М-109 «Паладин», не менее 17 пикапов и один электровелосипед.
В последние дни в Купянске продолжаются боевые действия: российские войска окружили военнослужащих ВСУ, ВС РФ контролируют центральные кварталы города и промышленную зону. Ранее сообщалось об уничтожении FPV-дроном замкомандира 14-й механизированной бригады ВСУ, а также о потерях украинских войск в боевой технике.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
