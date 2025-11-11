Следователи взялись за обрушение горнолыжного комплекса на машины в Подмосковье
Из=за обрушения были повреждены больше 120 авто
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
После обрушения опорной колонны при демонтаже ГК «Снежком» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.
«В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса», — говорится в сообщении. Речь идет о ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
Опорная колонная обрушилась на стройплощадке, однако обломки упали на дорогу и автостоянку, в результате чего получили повреждения свыше 120 машин. Сейчас известно о двух пострадавших.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.