Следователи взялись за обрушение горнолыжного комплекса на машины в Подмосковье

11 ноября 2025 в 15:34
Из=за обрушения были повреждены больше 120 авто

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После обрушения опорной колонны при демонтаже ГК «Снежком» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.

«В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса», — говорится в сообщении. Речь идет о ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Опорная колонная обрушилась на стройплощадке, однако обломки упали на дорогу и автостоянку, в результате чего получили повреждения свыше 120 машин. Сейчас известно о двух пострадавших. 

