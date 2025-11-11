Логотип РИА URA.RU
«Бросили, как старый ботинок»: обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о предательстве Украины

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Кузнецов заявил о предательстве Украины
11 ноября 2025 в 15:51
11 ноября 2025 в 15:51
Украинца, которого обвиняли в подрыве «Северных потоков», бросили, «как старый ботинок». Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов „Северный поток“, считает, что власти Украины бросили его, „как старый ботинок“, хотя он капитан ВСУ в отставке», — указано в материале РБК. Агентство приводит информацию телеканала BBC со ссылкой на письмо.

Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», был арестован в Италии в августе по запросу немецких властей. Ему инкриминируют координацию диверсии, в результате которой были повреждены газопроводы в 2022 году. Сейчас он находится в местах лишения свободы и объявил голодовку, требуя улучшения условий содержания. Также итальянские следователи проверяют его возможную причастность к атаке на нефтяной танкер Seajewel в феврале 2025 года.

