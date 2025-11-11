Владельцам поврежденных авто в Красногорске выплатят компенсацию
Повреждения получили 50 автомобилей
Пострадавшие в результате частичного обрушения конструкций бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны властей и подрядчика. Об этом сообщила администрация Красногорска.
«Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков», — говорится в официальном telegram-канале администрации. На данный момент известно о двух пострадавших. Также повреждения получили 50 автомобилей.
Работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Предварительно, именно по вине организации произошел инцидент. В официальном заявлении выражены извинения всем, кто пострадал в результате действий недобросовестного подрядчика. Также заявлено, что виновные лица будут привлечены к ответственности.
В Красногорске произошел инцидент, который привел к повреждению автомобилей и нанесению вреда здоровью людей. В ходе демонтажа здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме произошло частичное обрушение конструкций.
