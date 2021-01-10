В Курганской области резко похолодает

В середине недели в регионе похолодает до -35 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ночью с 13 на 14 января температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Холоднее всего будет в Кургане. Такие данные указаны на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, в Кургане ночью с 13 на 14 января температура воздуха опустится до -35 градусов. В других городах и районах области в это время похолодает от -31 до -34 градусов.

Уже днем 16 января в Кургане потеплеет до -10 градусов. Самая теплая погода в этот день в регионе ожидается в Звериноголовском и Петуховском районах. Там, по прогнозу, потеплеет до -7 градусов.

На момент написания новости на сайте ЦГМС региона был опубликован прогноз только на 11 января. В этот день в области похолодает до -20 градусов.