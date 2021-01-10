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В Челябинской области выросла смертность от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, медик, коронавирус, ковид, пандемия
Для челябинских медиков начинается новый коронавирусный год Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 11 января зафиксирован 291 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 295, днем ранее 294), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На этом фоне растет смертность среди пациентов с коронавирусом. Так, к утру 11 января умерли 13 зараженных, накануне 12. На длинных каникулах смертность составляла 8-9 случаев за день.

«С начала пандемии произошло 39 396 случаев заражения, сейчас лечение проходят 13 456 южноуральцев. Умерли 13 пациентов: непосредственно от COVID-19 восемь человек, для остальных вирус осложнил сопутствующие тяжелые недуги», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 373 человека, с начала пандемии — 24 501 житель области.

До 24 января в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. 11 января истек срок запретов для кафе и ресторанов работать по ночам. При этом запрет на проведение дискотек. музыкальных и развлекательных программ в заведениях общепита сохранен до особого распоряжения. В ближайшее время оперштаб примет решение об их продлении либо окончательной отмене.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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