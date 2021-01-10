Тысячи жителей Челябинской области на каникулах сдали тест на COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 11 января — 401-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 317-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 39 105, выздоровели 24 128 и скончались 1 385 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 401 954 (+22 851) случаев заражения. Вылечились 2 778 889 (+24 080) пациентов — почти 82% от заболевших. Умерли 61 837 (+456) человек — 1,8% от заразившихся.

Смертность от COVID «вышла с каникул»

По данным на прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировали 295 новых случаев заражения COVID-19, сообщили URA.RU в минздраве региона. Накануне заболевших было 294. Суточная заболеваемость стабилизировалась на этих цифрах, начав снижаться перед новогодними каникулами, когда каждый день заболевало примерно по 310-314 человек. Смертность, напротив, подросла. Если несколько дней подряд она держалась на уровне 8-9 случаев в сутки, то 10 января подскочила до 12-ти. Власти области опасаются, что длительный отдых и участившиеся контакты между южноуральцами могут спровоцировать рост числа заражений в январе.

В Россию проник «сверхзаразный» коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса. Новая разновидность COVID распространяется значительно быстрее. Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании. При этом существующие российские вакцины также защищают против вируса-мутанта.

Челябинцы валом идут тестироваться на COVID

В Челябинске подвели результаты работы по бесплатному тестированию жителей на коронавирус. Всего за новогодние каникулы в выездных лабораториях в трех ТРК Челябинска тест на COVID-19 сдали 2797 человек. Аналогичную работу провели в Магнитогорске. Акция оказалась столь популярной, что выездные бригады медиков пришлось усиливать.

Срок ковидных запретов истек

С 11 января в Челябинской области истек срок ограничений для кафе и ресторанов на работу по ночам и проведение шоу-программ. В преддверии новогодних праздников они были очень болезненно восприняты представителями бизнеса и южноуральцами, ожидавшими корпоративов и вечеринок. Ожидается, что сегодня региональный оперативный штаб примет решение о продлении или отмене запретов. Режим повышенной готовности продолжит действовать до 24 января.