Челябинский губернатор снял ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлять запрет на работу ресторанов в ночное время, с 23 часов вечера до 6 часов утра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. С 11 января рестораны могут возобновить прежний режим работы.
«При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идет о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе.
Этот запрет действовал с 1 декабря по 10 января. Ограничения вводили, чтобы избежать массового скопления людей в декабре, когда фиксировался рост заболеваний COVID-19, и в новогодние каникулы.
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