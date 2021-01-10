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Челябинский губернатор снял ряд ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер оставил под запретом шоу-программы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлять запрет на работу ресторанов в ночное время, с 23 часов вечера до 6 часов утра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. С 11 января рестораны могут возобновить прежний режим работы.

«При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идет о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе.

Этот запрет действовал с 1 декабря по 10 января. Ограничения вводили, чтобы избежать массового скопления людей в декабре, когда фиксировался рост заболеваний COVID-19, и в новогодние каникулы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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