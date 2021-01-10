Челябинцы подали в суд на ребенка, игравшего на скрипке вечерами

На музыканта пожаловались соседи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске направлено в суд административное дело на семью 9-летнего мальчика, который занимается по вечерам игрой на скрипке. За увлечение ребенка, на которое пожаловались соседи многоквартирного дома, семье могут назначить штраф в размере до 5 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«На игру мальчика на скрипке неоднократно были жалобы соседей многоквартирного дома по улице Университетская Набережная. По обращению жителей составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время согласно статье 13 закона Челябинской области „Об административных правонарушениях“, материалы направлены в суд», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

За нарушение закона о тишине, который действует в Челябинской области, в рабочие дни с 22:00 до 06:00 и в выходные и нерабочие праздничные дни с 23:00 до 08:00 предусмотрен штраф для физлиц в размере от одной до пяти тысяч рублей.