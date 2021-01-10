Свердловчанин насмерть обварился кипятком в квартире

Здание, где сорвало кран с кипятком, раньше было общежитием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) погиб в собственной квартире после разлива кипятка в доме на улице Пугачева. Городская прокуратура сейчас проверяет обстоятельства, предшествовавшие трагедии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 9 января в одной из комнат на пятом этаже дома сорвало кран на батарее теплоснабжения. Кипяток разлился до второго этажа указанного здания. «Через некоторое время в данной комнате было обнаружено тело мужчины с термическими ожогами тела. Причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре. Возраст погибшего мужчины около 50 лет.

Предварительно известно, что бывшее общежитие обслуживает ООО «УК «Дирекция единого заказчика». Прокуратура Каменска-Уральского проверяет соблюдение требований жилищного законодательства при обслуживании здания коммунальными службами. В ведомстве намерены установить, как управляющая компания обслуживала здание, когда проводились ремонты, в том числе инженерных сетей. «По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.