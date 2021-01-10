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В Тюмени ищут медиков на зарплату в сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, врачи, защитная маска, медики, фельдшеры, covid-19, коронавирус, ковид
В кадровый резерв моногоспиталей ищут 180 врачей и 150 медсестер Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени в коронавирусные госпитали медиков приглашают на зарплаты в сотни тысяч рублей. Вакансии содержатся в базе регионального департамента занятости. При этом, по словам властей, штат учреждений, в которых лечат пациентов с COVID-19, полностью укомплектован.

«Требуется: врач-терапевт. Вакантных мест — 100. Вакансия временная, для работы в „красных зонах“ с COVID-19. Зарплата — 300 000 рублей в месяц», — такие данные приводятся в банке вакансий департамента труда и занятости Тюменской области.

На такую же зарплату в моногоспитали требуются 80 врачей анестезиологов-реаниматологов. Кроме того, в Тюмени готовы предоставить работу 150 медсестрам-анестезистам. Им обещают по 200 тысяч рублей ежемесячно, работать также предстоит с больными коронавирусом.

Данные конкретных работодателей центр занятости скрыл. В оперативном штабе по Тюменской области URA.RU ответили, что нехватки кадров в моногоспиталях в настоящее время не наблюдается.

«Моноинфекционные госпитали укомплектованы кадрами в полном объеме, в соответствии с потребностью на основании установленного коечного фонда», — рассказали агентству в оперштабе. При этом ранее в департаменте здравоохранения поясняли, что в случае расширения штата доукомплектование будет происходить за счет резерва медицинских кадров. В связи с этим кадровая служба продолжает приглашать специалистов на работу в Тюмень.

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