Для жителей Тюмени открыли новые авиарейсы

Тюменцам стали доступны прямые рейсы в Красноярск и Самару. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair. Самолеты будут летать трижды в неделю.
«В 2021 году Utair продолжит развивать межрегиональные перевозки из Тюмени. В январе компания открывает новые рейсы в Красноярск и Самару, и обратно», — сообщает пресс-служба Utair.
Улететь в центр Восточной Сибири тюменцы могут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты обойдутся в сумму от 4 021 рубля.
В Самару борты начнут летать с завтрашнего дня. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Цена путешествия на человека — от 2 523 рублей.
Ранее URA.RU писало, что за девять месяцев прошлого года Utair потеряла почти 25 миллиардов рублей дохода. Причиной стала пандемия и уменьшение количества самолетных перевозок.
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