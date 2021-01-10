10 января 2021
09 января 2021
08 января 2021

Для жителей Тюмени открыли новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, туризм, пассажир, ютэир, боинг 767, ютейр
Тюменцы могут без пересадок улететь в Красноярск и Самару Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменцам стали доступны прямые рейсы в Красноярск и Самару. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair. Самолеты будут летать трижды в неделю.

«В 2021 году Utair продолжит развивать межрегиональные перевозки из Тюмени. В январе компания открывает новые рейсы в Красноярск и Самару, и обратно», — сообщает пресс-служба Utair.

Улететь в центр Восточной Сибири тюменцы могут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты обойдутся в сумму от 4 021 рубля.

В Самару борты начнут летать с завтрашнего дня. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Цена путешествия на человека — от 2 523 рублей.

Ранее URA.RU писало, что за девять месяцев прошлого года Utair потеряла почти 25 миллиардов рублей дохода. Причиной стала пандемия и уменьшение количества самолетных перевозок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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