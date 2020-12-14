Utair потеряла почти половину своего дохода и будет просить денег

Пандемия коронавируса урезала доходы Utair на 46% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Авиакомпания Utair потеряла почти 25 миллиардов рублей дохода из-за пандемии. Такие данные по самолетному сегменту перевозчик приводит в бухгалтерском отчете за девять месяцев этого года. Удержаться на плаву компания рассчитывает за счет субсидий от государства.

«Utair недополучил 46% (24,9 млрд рублей) дохода по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2021 год также непростой. Чтобы смягчить негативное влияние кризиса и гарантировать своим пассажирам выполнение полетов, Utair оптимизирует маршрутную сеть», — сообщает пресс-служба компании. Там также отметили, что в следующем году надеются на помощь в виде субсидий от государства.

Кризис вынудил Utair сократить расходы — их оптимизировали на сумму недополученных средств. В итоге чистый убыток компании за девять месяцев составил 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году Utair была в плюсе на более чем миллиард.

Выручка компании за год упала на 21,9 миллиарда рублей. Себестоимость полетов также снизилась, но разница, т. е. прибыль от продаж, составила всего 68 миллионов. Тогда как за аналогичный период прошлого года — более чем 3 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что Utair попала в список компаний, которые могут рассчитывать на адресную поддержку государства в 2021 году. Чтобы получить льготы, нужно будет пройти стресс-тестирование.