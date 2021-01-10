В Тюмени арестовали хозяйку пансионата, в котором сгорели люди

Пожар в нелегальном доме престарелых под Тюменью произошел 9 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Хозяйку тюменского нелегального пансионата для пожилых в поселке Боровском Тюменского района, в котором 9 января при пожаре погибли семь человек, отправили в сизо. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Тюменской области.

«53-х летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц),» — указано в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек домовладения обвиняемой в поселке Боровском Тюменского района погибли семь пожилых людей. Самостоятельно выбраться из горящего дома они не смогли и умерли от отравления окисью углерода. Женщина ухаживала за деньги присматривала и ухаживала за престарелыми погибшими, которые проживали у нее в домовладении по устному договору с их родственниками.

Ранее агентство писало о том, что силовики задержали хозяйку сгоревшего пансионата под Тюменью. Как выяснилось, им владела тюменская предпринимательница Ольга Вильямсон.