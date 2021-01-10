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Губернатор изменил условия карантина в ЯНАО

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов подписал постановление, согласно которому разрешено проводить религиозные мероприятия в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов снял ограничения на проведение религиозных мероприятий в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Ямала.

«[Запретить проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа массовых мероприятий за исключением] богослужений, других религиозных обрядов и церемоний», — говорится в тексте постановления. Отмечается, что такие мероприятия должны проводиться в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Другие массовые мероприятия запрещены до 15 января 2021 года. Исключение составляют ярмарки, публичные слушания, физкультурные и спортивные мероприятия, а также некоторые туристические и культурные мероприятия.

Суточный прирост больных коронавирусом в ЯНАО 11 января увеличился на два человека. До этого количество ежедневных заражений уменьшалось почти две недели подряд. Ранее сообщалось, что авиационные транспортные компании Ямала потеряли более 1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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