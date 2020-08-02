02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Авиакомпания «Ямал» потеряла миллиарды рублей из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Убытки авиакомпании «Ямал» превысили 1,6 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса принесла АТК (авиационной транспортной компании) «Ямал» убытков на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом было заявлено на совещании, которое провел зампредседателя правительства РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Самая тяжелая ситуация складывается в авиакомпаниях „Якутия“ (минус почти 1,5 млрд рублей), „Ямал“ (минус более 1,6 млрд рублей)», — сообщает пресс-служба полпредства со ссылкой на члена Совета Федерации Анатолия Широкова. общая сумма убытков только девяти региональных авиакомпаний ДФО и Арктики в период с марта по май составила около 4,3 млрд рублей.

Потерпевшим убытки авиакомпаниям Дальнего Востока и Арктики власти намерены выдать субсидии на общую сумму 176,1 млн рублей (4% от суммы убытков). По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации, Минэкономразвития России и авиакомпаниями, работающими на территории Дальнего Востока и Арктики, проанализировать эффективность предоставляемых авиаперевозчикам мер поддержки и представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойных перевозок.

Оперативно получить комментарий авиакомпании не удалось. На момент публикации ответ из пресс-службы компании не поступил.

Ранее правительство России заявило о планах выделить дополнительно 3 млрд рублей для авиакомпаний, которые летают на новых отечественных самолетах в обход Москвы. В числе получателей денег может оказаться АТК «Ямал», в парке которой полтора десятка российских лайнеров Sukhoi.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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