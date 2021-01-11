Армения отказалась считать конфликт в Карабахе урегулированным

Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, потому что бои ведутся, а статус региона все еще не утвержден. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой РФ Владимиром Путиным.
«К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным», — цитирует ТАСС Пашиняна. По его словам, перед главами государств, участвующих в конфликте, стоит много нерешенных проблем.
Пашинян отметил, что режим прекращения огня до сих пор нарушается, а статус Нагорного Карабаха не признан. Армения готова продолжить работу по урегулированию конфликта в регионе в рамках Минской группы ОБСЕ, добавил Пашинян. По его словам, необходимо как можно быстрее решить проблему с военнопленными.
Ранее Путин заявил, что условия мирного соглашения в Нагорном Карабахе соблюдаются. Обострение конфликта Армении и Азербайджана в регионе произошло 27 сентября 2020 года. Перемирие было заключено 10 ноября этого же года, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в