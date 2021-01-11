Армения отказалась считать конфликт в Карабахе урегулированным

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, солдаты, стрелки, военные учения, этап учений материально-технического обеспечения
Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе нарушается режим прекращения огня Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, потому что бои ведутся, а статус региона все еще не утвержден. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой РФ Владимиром Путиным.

«К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным», — цитирует ТАСС Пашиняна. По его словам, перед главами государств, участвующих в конфликте, стоит много нерешенных проблем.

Пашинян отметил, что режим прекращения огня до сих пор нарушается, а статус Нагорного Карабаха не признан. Армения готова продолжить работу по урегулированию конфликта в регионе в рамках Минской группы ОБСЕ, добавил Пашинян. По его словам, необходимо как можно быстрее решить проблему с военнопленными.

Ранее Путин заявил, что условия мирного соглашения в Нагорном Карабахе соблюдаются. Обострение конфликта Армении и Азербайджана в регионе произошло 27 сентября 2020 года. Перемирие было заключено 10 ноября этого же года, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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