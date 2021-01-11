Путин раскрыл итоги переговоров с Алиевым и Пашиняном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Владимир Путин отметил, что российские миротворцы выполняют свои задачи в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном огласили результаты урегулирования конфликта в нагорном Карабахе. Об этом рассказал глава РФ эфире телеканала «Россия 24».

«Условия соглашения соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов», — рассказал Путин. По его словам, российские миротворцы выполняют свои задачи в рамках урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Встреча политиков была назначена для обсуждения соблюдения договора мирного соглашения в Нагорном Карабахе, заключенного 9 ноября 2020 года.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Крабахе произошло 27 сентября 2020 года. Перемирие было заключено 10 ноября этого же года. Путин рассказал, что Россия в своих действиях по Нагорному Карабаху руководствовалась принципами Минской группы ОБСЕ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...