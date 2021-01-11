Путин раскрыл итоги переговоров с Алиевым и Пашиняном

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном огласили результаты урегулирования конфликта в нагорном Карабахе. Об этом рассказал глава РФ эфире телеканала «Россия 24».
«Условия соглашения соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов», — рассказал Путин. По его словам, российские миротворцы выполняют свои задачи в рамках урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Встреча политиков была назначена для обсуждения соблюдения договора мирного соглашения в Нагорном Карабахе, заключенного 9 ноября 2020 года.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Крабахе произошло 27 сентября 2020 года. Перемирие было заключено 10 ноября этого же года. Путин рассказал, что Россия в своих действиях по Нагорному Карабаху руководствовалась принципами Минской группы ОБСЕ.
Подписывайтесь на URA.RU в