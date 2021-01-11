Производители предупредили о подорожании сигарет в России

Цены на сигареты в России могут вырасти, если состав табачных изделий решат изменить, предупредили представители табачных компаний. Речь идет о внедрении самозатухающей бумаги, которая стоит в пять раз дороже обычной.
В настоящий момент самозатухающая бумага не производится в России, поэтому ее придется завозить из других стран, предупреждает руководитель «БАТ Россия» по связям с госорганами Олег Барвин. «После того как производство наладят, оно будет обходиться дополнительно в 100 миллионов евро ежегодно», — цитирует его Lenta.ru.
Переход к выпуску сигарет с самозатухающей бумагой потребует инвестиций и времени со стороны табачных производителей, уверен директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев. В России необходимо создать условия для постепенного перехода на использование более безопасной бумаги, предлагает вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в России Сергей Слипченко.
Ранее в МЧС сообщили, что готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, передает телеканал 360. Данные правила могут утвердить уже через два года, сообщает агентство Nation News.
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