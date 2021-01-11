Мошенники взломали Instagram летчика-героя Юсупова

Мошенники опубликовали на странице Дамира Юсупова сообщение с просьбой о финансовой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 12 января мошенники взломали instagram-аккаунт Героя России летчика Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил полный пассажиров Airbus A321 на кукурузное поле под Жуковским. От лица пилота злоумышленники опубликовали сообщение с просьбой скинуть деньги, которые пойдут якобы на операцию матери.

«Друзья, в моей семье случилось большое горе. Сегодня [11 января] моя мама попала в ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Мама сейчас находится в реанимации, ей необходимо сделать несколько операций. Состояние очень тяжелое. Сейчас не хватает около 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении мошенников. Также там говорится, что времени для сбора денег мало — всего два-три часа.

При этом на своей странице во «ВКонтакте» Юсупов сообщил, что его Instagram был взломан. «Мой Инстаграмм взломан, не ведитесь на уловки мошенников», — написал пилот. Сейчас доступ к взломанной странице закрыт.